Napoli, in stand-by Núñez dopo il dramma di Jota. Restano ostacoli economici

Dopo il tragico incidente automobilistico in cui hanno perso la vita Diogo Jota del Liverpool e suo fratello minore André Silva, il Napoli ha deciso di sospendere ogni contatto con il club del Merseyside per Darwin Núñez, nel rispetto del profondo lutto che ha colpito non solo la Nazionale portoghese, ma anche i reds e l’intero mondo del calcio.

Stando al portale TMW, che riprende il Corriere dello Sport di quest’oggi in edicola, in un momento così delicato ogni discorso relativo al mercato appare secondario. Prima della tragedia, gli azzurri avevano ricevuto il gradimento dell’uruguaiano ed avviato i contatti con l’agente, Fali Ramadani, per regalare ad Antonio Conte un rinforzo di spessore in vista della prossima stagione.

Da tenere in considerazione anche ostacoli di natura economica. Il Liverpool valuta Núñez tra i 51 milioni di sterline e i 60 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva da De Laurentiis. Anche l’ingaggio (superiore ai 5.5 milioni) costituisce un freno, a maggior ragione senza i benefici fiscali del Decreto Crescita. Il club azzurro resta alla finestra, ma i discorsi saranno ripresi soltanto quando sarà ritenuto opportuno.