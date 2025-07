“Napoli, bisogna aumentare l’organico. Lang e Beukema? A giorni arriveranno, e non solo loro!”

Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, ha commentato ai microfoni di Radio Marte il mercato del Napoli, che si appresta ad entrare nel vivo con la chiusura di alcune trattative.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli deve aumentare il ventaglio di scelte a disposizione di Antonio Conte. Mi sembra un mercato intelligente e di buonsenso secondo le capacità del club. Quali saranno le scelte dell’allenatore? Secondo me vedremo all’inizio i giocatori che hanno vinto il campionato, al netto ovviamente di infortuni o problemi vari. Di sicuro Conte ha la possibilità di cambiare e questo è molto importante. Il Napoli ha vinto lo scudetto perché il più bravo e non il più forte. Adesso è importante aumentare l’organico. Lang e Beukema? Si sta lavorando per chiudere questi due acquisti prima del ritiro a Dimaro, ma conosciamo la contrattualistica del Napoli e magari servirà qualche giorno in più. Credo che arriveranno e ho fiducia che ci sia pure un terzo acquisto“.