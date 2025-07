Napoli al lavoro su Lang e Beukema: si limano i dettagli per chiudere le trattative

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli è vicino a chiudere gli acquisti di Lang e Beukema, ma restano da definire alcuni dettagli economici. Per Beukema, il nodo è sulle modalità di pagamento: il Napoli vorrebbe dilazionare i 30 milioni in due tranche, mentre il Bologna vuole l’intera cifra subito. Per Lang, si discute sulle commissioni e su una percentuale futura che il PSV vuole sulla rivendita del giocatore. Restano invece più lente le trattative per Dan Ndoye, senza fretta di trovare alternative. Sul fronte attaccanti, se Retegui andrà in Arabia, l’Atalanta guarda a Lucca, con il Napoli in vantaggio. Infine, il Napoli lavora al rinnovo di Anguissa, puntando a prolungare il contratto fino al 2028-29.

