Marino: “Il Napoli fa bene a non correre, contano i colpi giusti al momento giusto”

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli fa bene a non avere fretta: non può pagare 10 milioni in più per un giocatore” – “La fretta è nemica della negoziazione. Il Napoli si è mosso molto bene fino a questo momento, accelerando in maniera importante. Il Napoli fa bene a non avere fretta in questo momento. Non puoi pagare un giocatore 10 milioni di euro in più del suo valore per averlo prima in ritiro. La cosa più importante è che la squadra sia allestita a fine calciomercato. Lang è fortissimo. Mentre Lucca è un’ottima alternativa a Lukaku”.

