La Juve voleva inserirlo nell’affare Osimhen, ma Vlahovic dice no al Napoli

Nonostante Giuntoli, suo sponsor, sia andato via, Osimhen piace sempre in casa bianconera. Il Corriere della Sera scrive dell’interesse, facendo riferimento anche a un “no” di Vlahovic…Si legge: “Il dg Comolli, dopo l’arrivo di David dal Lille, deve liberarsi dell’ingaggio monstre di Vlahovic (12 milioni) e rinegoziare il prestito di Kolo Muani con il Psg. Il gradimento di Osimhen c’è da tempo, resta il nodo economico. La Juve potrebbe «risparmiare» sul cartellino inserendo nella trattativa proprio il centravanti serbo: Dusan però si è messo di traverso e al Napoli avrebbe detto di no, immaginando di potersi svincolare a zero la prossima stagione. Il 15 luglio è una data importante: comincia il ritiro del Napoli e scade la clausola di Osimhen. Cosa succederà se nessun club estero l’avrà pagata e lui si ostina a rifiutare l’Arabia? Sarà a Dimaro agli ordini di Conte in una convivenza forzata. Gli avvocati che lo rappresentano hanno fatto sapere che la ricca proposta dell’al Hilal (35 milioni l’anno) può aspettare. Al momento non ci sono altre offerte. Se non la speranza del Galatasaray, dove Osimhen ha giocato in prestito, di riuscire a convincere il giocatore ad abbassarsi l’ingaggio di 12 milioni. Il club turco troverebbe poi l’accordo per il pagamento della clausola di 75 milioni. Particolare non secondario: la clausola vale soltanto per l’estero, perciò le trattative con squadre italiane partirebbero da altri presupposti”

Factory della Comunicazione