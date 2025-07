Il chiodo fisso di Osimhen è sempre la Premier League, ma nessun club si è fatto avanti. E intanto il 15 luglio…

Esattamente come un anno fa, Victor Osimhen è destinato a trasformarsi ancora una volta nel caso spinoso dell’estate del Napoli. Il nigeriano, reduce dall’annata trascorsa in prestito al Galatasaray, ha fatto ufficialmente ritorno al club azzurro ma soltanto di passaggio.

Stando a La Gazzetta dello Sport, l’ex Lille sogna ancora una volta l’approdo in Premier League, ma fino a questo momento nessun club d’oltremanica si è fatto avanti. Va anche aggiunto che il classe 1998 ha declinato le uniche due offerte concrete delle ultime settimane, quella del club di Istanbul dove si è trasferito lo scorso anno che lo vorrebbe a titolo definitivo, così come l’Al Hilal di Simone Inzaghi che ha da tempo raggiunto un accordo con gli azzurri sui 75 milioni della clausola del nigeriano.

Il Napoli resta giocoforza spettatore in attesa che si sblocchi una situazione ormai logora. Se le acque non si romperanno entro il prossimo 15 luglio – data di scadenza della clausola – Osimhen sarà costretto a presentarsi in ritiro, costringendo Conte e la squadra ad una convivenza forzata che non apporterebbe alcun beneficio.