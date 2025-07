CLAMOROSO da “Il Mattino” – Ribaltone Osimhen: ritorno di fiamma, Conte apre alla permanenza

Dalle pagine de Il Mattino.

G. Arpaia

C’è una novità importante per Victor Osimhen. Il nigeriano è in uscita da Napoli, è cosa nota, ma negli ultimi giorni lo staff di mercato napoletano ha provato a ricucire la distanza tra il bomber e l’azzurro, aprendo per la prima volta all’eventuale ritorno in maglia azzurra.

Un’idea, al momento, forte ma pur sempre idea. Nelle segrete azzurre – anche per le difficoltà riscontrate nelle altre piste – se ne sta parlando eccome, sia con la parte dirigenziale che con quella tecnica. Antonio Conte su tutte. All’allenatore non dispiacerebbe un attaccante come Osi in rosa, ma il nigeriano immagina un altro futuro per sé. Victor è in vacanza ma i contatti con il Napoli ci sono stati negli ultimi tre giorni. Sarebbe un clamoroso ribaltone, difficile per cifre e rapporti: “perdere” 75 possibili milioni e ritrovare uno stipendio da 12 milioni all’anno.