C’è la fila per Lucca: dopo Napoli e Milan, un’altra big punta sul centravanti dell’Udinese

C’è la fila per Lorenzo Lucca dell’Udinese, in tutti i sensi. Se nelle ultime ore, stando al quotidiano Messaggero Veneto, il Napoli sembra maggiormente defilato dopo i 40 milioni chiesti da Gino Pozzo per lasciar partire l’ex attaccante del Pisa e la volontà dei friulani di non accettare pedine di scambio (si erano fatti i nomi degli esuberi Lindstrom e Cajuste, quest’ultimo ora destinato al Besiktas), si sono inseriti con forza nella trattativa il Milan, alla ricerca di un altro centravanti, e l’Atalanta, alle prese col possibile addio di Mateo Retegui verso l’Al-Qadisiyya.

I bergamaschi sarebbero pronti a lasciar partire l’ex Genoa assicurandosi 38 milioni, da reinvestire per accaparrarsi proprio Lucca, che all’Atalanta potrebbe trovare quello spazio che il Napoli non può garantirgli vista la presenza di Romelu Lukaku.