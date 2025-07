CDS- Simeone ai saluti: Siviglia e Pisa sul Cholito

Giovanni Simeone, che oggi compie 30 anni, potrebbe salutare il Napoli nel corso di questa sessione di calciomercato. Il bicampione d’Italia, infatti, ha richieste dal Siviglia e dal Pisa. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione con un articolo pubblicato nell’edizione odierna. Secondo quanto raccolto dal quotidiano sportivo, il Siviglia avrebbe avrebbe la priorità da parte del Cholito, ma il Pisa attende fiducioso. “In Italia la priorità ce l’ha il Pisa. In assoluto, però, il Cholito Simeone ha dato la precedenza al Siviglia dove ritroverebbe Mathias Almeyda, l’allenatore che dieci anni fa al Banfield lo ha lanciato nel grande calcio. Stando almeno a quel che trapela dai protagonisti di una trattativa che comunque vada, si preannuncia tutt’altro che breve, il bomber argentino avrebbe fatto capire chiaramente che, in serie A, Pisa è la destinazione più gradita, anche per ragioni legate ai trascorsi in nerazzurro del padre Diego Pablo, e che per lui non sarebbe un problema passare dalla lotta per lo scudetto a quella per la salvezza.

Visto dall’ombra della Torre, però, il problema è che la dimensione affettiva ha un peso ancora più importante a Siviglia. Per il Cholito, infatti, Almeyda è molto di più dell’allenatore che lo ha lanciato: è una sorta di padrino, non solo calcistico. Amico fraterno del Cholo, insieme al quale ha giocato per molti anni in nazionale e per due stagioni nella Lazio di Eriksson, praticamente conosce il Cholito da quando aveva due anni. Particolare non secondario, Giovanni Simeone è stata anche una delle primissime richieste fatte dal tecnico argentino al Siviglia.

Dunque perché il Pisa continua a restare alla finestra e a corteggiare l’attaccante del Napoli? A condizioni “normali” avrebbe poco senso. Anzi, probabilmente la trattativa si sarebbe già chiusa con il ritorno di Simeone alla corte di Almeyda. La questione, però, è che il Siviglia vive una situazione economico finanziaria piuttosto critica: è indebitatissimo (si parla addirittura di 400 milioni di euro) e prima di fare qualunque operazione in entrata, dovrà mettere da parte un significativo gruzzoletto con le uscite. Subito dopo, dovrà anche far bene i conti perché l’“operazione Cholito” è impegnativa, non solo per il Pisa, ma anche per il club spagnolo: Simeone, infatti, ha un contratto da 1,7 milioni di euro l’anno, tanto per un club che si è anche impegnato a ridurre drasticamente il monte ingaggi. Ecco perché il club nerazzurro resta alla finestra e, per ora, aspetta. La dirigenza sa che l’affare con il Siviglia è tutt’altro che scontato e se gli spagnoli non dovessero riuscire a chiudere la trattativa, il Pisa scatterebbe in pole.