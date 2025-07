Moretto: “Beukema-Napoli vicini al traguardo, ecco cosa manca per l’accordo”

Sam Beukema aspetta il Napoli. Il difensore olandese attende che il club azzurro e il Bologna trovino l’accordo. La trattativa è in fase avanzata, ma alla chiusura del colpo manca veramente poco. A riferirlo è Matteo Moretto che, attraverso un video sul canale ufficiale di Fabrizio Romano, ha riportato le ultime sull’affare.

“Affare fatto per Martin Vitik al Bologna, il difensore centrale dello Sparta Praga è arrivato in città per firmare il contratto e sarà ufficiale nelle prossime ore. Operazione da 15 milioni di euro bonus compresi, mi dicono che sia composto da 11 milioni di parte fissa e 4 milioni di bonus. Tutto fatto per Vitik vuol dire che Beukema è sempre più vicino al Napoli, l’olandese è il primissimo nome di Conte e del club per la difesa. La trattativa è avanzata ma non ancora chiusa. Tra i club al momento non c’è ancora una chiusura finale sulle cifre dell’operazione, ma Napoli e Bologna sono in contatto costante per arrivare alla stretta di mano. Non manca molto. Beukema ha detto ‘sì’ al Napoli più di un mese fa, ha spinto tanto per andare al Napoli e vuole questa avventura nuova per la sua carriera”.