LANG – Legali al lavoro per il via libera definitivo: probabili visite mediche la prossima settimana. I costi

Lang, ultimi dettagli firmerà fino al 2030

L’accordo tra club è raggiunto: l’esterno sinistro del Psv arriverà per 25 milioni più bonus. Per lui un quinquennale.

È partita la macchina organizzativa per l’arrivo in Italia di Noa Lang, il nuovo esterno sinistro del Napoli, il colpo in attacco dopo l’addio a gennaio di Kvaratskhelia. Napoli e Psv hanno poco altro da dirsi, l’accordo è stato ormai raggiunto sulla base di 25 milioni più bonus. Il giocatore, anni 26, 14 gol nell’ultima stagione con la conquista della seconda Eredivisie e la 10 sulle spalle, firmerà un contratto fino al 2030. Lang ha spinto per trasferirsi da Conte, avrebbe accettato già in inverno, quando ci fu il veto del suo club. Via libera in estate rispettando le promesse di gennaio e solo dopo aver raggiunto l’intesa con il Napoli. I contatti tra i legali vanno avanti per sistemare gli ultimi dettagli prima del via libera per le visite mediche da sostenere a Roma molto probabilmente già la prossima settimana. Documentazione in corso. Ci siamo. Lang, in vacanza a Marbella, in Andalusia, non vede l’ora di vivere la sua nuova avventura. Si sta già allenando da solo. Vorrà mettersi subito a disposizione di Conte che lo aspetta per il ritiro di Dimaro.

Fonte: CdS