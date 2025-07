Imprese, Pedrazzini (Assolombarda): “Narrazione tangibile in progettazione spazi”

(Adnkronos) – "E' attraverso l'architettura, il design e la progettazione degli spazi che la narrazione diventa tangibile, concreta e permette di creare delle relazioni con le persone. Pertanto, lo spazio diventa uno strumento strategico per lo storytelling, per affermare la propria identità di marca e per creare delle esperienze immersive". Così, Elena Pedrazzini, vicepresidente Gruppo Media, comunicazione e spettacolo – Sezione servizi per la comunicazione d'impresa di Assolombarda, alla presentazione del nuovo numero del magazine di Icch – International corporate communication hub, intitolato 'Dove il brand prende forma: la comunicazione passa dagli spazi', presso la sede dell’Associazione. Un volume che sottolinea l’importanza della progettazione delle sedi delle aziende e dei luoghi di lavoro nella strategia di comunicazione dell’identità e della mission dei brand. "Se siamo tutti qui in presenza è perché abbiamo voglia di incontrarci e parlare insieme". In quest’ottica "Assolombarda ha rivisto i propri spazi" ripensandoli "come strumento di comunicazione e di relazione. In particolare, sono tre gli interventi, piuttosto recenti: la corte interna, bellissima e creata proprio come luogo di incontro, di eventi, di relazione -spiega Pedrazzini- la lounge nuova all'ingresso che accoglie le persone, le aziende, gli imprenditori, ma ha anche degli spazi di lavoro; da ultimo, l'inaugurazione dell'asilo nido, che è il fiore all'occhiello e testimonianza concreta di come Assolombarda creda e investa nel benessere e nella sostenibilità sociale per cercare di migliorare quel difficile bilanciamento tra vita e lavoro". "Questi non sono solo lavori di mera architettura, ma delle vere e proprie testimonianze per dire e raccontare cosa siamo e dove vogliamo arrivare", conclude. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione