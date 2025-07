DAZN amplia la sua copertura globale: diritti Serie A in esclusiva in UK, Irlanda e USA (in spagnolo)

DAZN compie un nuovo passo nella sua strategia di espansione internazionale, siglando un importante accordo per l’acquisizione dei diritti di trasmissione – sia esclusivi che non esclusivi – delle principali competizioni calcistiche italiane: Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. L’intesa rafforza ulteriormente il legame tra la piattaforma e la Lega Serie A, consolidando DAZN come riferimento globale per il calcio italiano.

Factory della Comunicazione

A partire dalla stagione 2025/26, DAZN trasmetterà tutte le partite di Serie A nel Regno Unito, in Irlanda e negli Stati Uniti (quest’ultimi con programmazione in lingua spagnola), offrendo così agli appassionati d’oltreoceano un accesso completo al campionato italiano. Oltre ai match in diretta, saranno disponibili anche gli highlights delle tre competizioni principali in quasi tutti i mercati globali dove la piattaforma è attiva.

Nel dettaglio:

Regno Unito e Irlanda : DAZN avrà i diritti esclusivi su otto partite per giornata, con due in co-esclusiva. In totale, oltre 300 match saranno trasmessi in diretta completa, fatta eccezione per quelli programmati durante la cosiddetta “blackout window” del sabato pomeriggio, in cui per legge non è possibile mandare in onda partite di calcio in diretta.

e : DAZN avrà i diritti esclusivi su otto partite per giornata, con due in co-esclusiva. In totale, oltre 300 match saranno trasmessi in diretta completa, fatta eccezione per quelli programmati durante la cosiddetta “blackout window” del sabato pomeriggio, in cui per legge non è possibile mandare in onda partite di calcio in diretta. Stati Uniti : saranno visibili tutte le partite, con cinque incontri per turno in esclusiva e altri cinque in co-esclusiva, trasmessi in lingua spagnola per andare incontro alle esigenze del pubblico latinoamericano.

: saranno visibili tutte le partite, con cinque incontri per turno in esclusiva e altri cinque in co-esclusiva, trasmessi in lingua spagnola per andare incontro alle esigenze del pubblico latinoamericano. Highlights: clip di due o tre minuti saranno disponibili circa un’ora dopo il fischio finale, nei Paesi coperti dal servizio.

L’accordo si aggiunge ai contratti già esistenti nei mercati di Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Giappone, dove DAZN continuerà a trasmettere la Serie A almeno fino al 2027.

Pete Oliver, CEO of Growth Markets di DAZN, ha commentato: «La Serie A è uno dei campionati più importanti al mondo e questa nuova intesa ci permette di estendere la nostra proposta a livello globale. In un anno cruciale come quello del Mondiale per Club FIFA 2025, offrire un accesso completo al calcio italiano – dal Napoli alla Juventus, passando per Roma e Milan – è una grande opportunità per i tifosi e per il futuro del nostro ecosistema sportivo».

Fonte: Ansa