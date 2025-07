Quanto valgono le cessioni del Napoli? A tutt’oggi già un tesoro

Il mercato del Napoli prosegue, ma non solo per l’acquisizione di nuovi elementi di rinforzo, ma anche e soprattutto per le cessioni, che stanno portando già un tesoretto consistente nelle casse del club, come sottolinea Il Mattino.

“C’è un Napoli che compra, ma pure un Napoli che vende. E vende bene. Che incassa. Quasi 40 i milioni già arrivati in questa prima parte d’estate, una cifra che fa bene alle risorse azzurre e che permetterà di sfoltire la rosa investendo nuovamente. Le cessioni importanti non sono ancora arrivate, ma si faranno: sulla lista del club azzurro ci sono almeno dieci nomi destinati a lasciare in queste settimane. Non solo Osimhen, il principe del mercato in uscita, ma anche calciatori più o meno protagonisti nelle ultime stagioni, tra gli scudetti vinti e l’annata disastrosa 2023-24.Il passaggio di Rafa Marin al Villarreal è un piccolo capolavoro dello scouting azzurro. Acquistato dal Real Madrid lo scorso anno per una cifra intorno ai 12 milioni, il Villarreal dovrà pagarne 16 per averlo a titolo definitivo. 1 milione ora, altri 15 per il riscatto. Dopo una annata, quella con Conte, in cui ha collezionato molte più panchine che minuti in campo. Una plusvalenza, piccola ma comunque importante di questi tempi. A questi, vanno aggiunte le cifre già registrate per le cessioni a titolo definitivo di Natan, Caprile e pure Gianluca Gaetano. In totale sono 39 i milioni di euro che arriveranno in azzurro”. Fonte: Il Mattino