L’Europa aspetta il grande Napoli per il riscatto italiano

Così no. Così non va. L’estate italiana inizia nel modo peggiore possibile. Al Mondiale per club Inter e Juventus hanno fatto flop, rispedite a casa rispettivamente da Fluminense e Real Madrid, senza mai essere realmente protagoniste nella kermesse americana delle big del calcio mondiale.

Factory della Comunicazione

Qualcuno maligna, e come alibi prova a portare la teoria della voglia di ferie da parte dei giocatori, ma sta di fatto che al netto dei due ko in due giorni, il calcio italiano si appresta a varcare le porte della stagione 2025-26 con un bilancio in profondo rosso.

Basterebbe guardare una fotografia che arriva da Monaco di Baviera, dove al tramonto del mese di maggio l’Inter veniva travolta (anzi, presa a pallate) dai ragazzini terribili del Psg di Luis Enrique. Il punto di non ritorno? Si spera. E per questo l’Italia del pallone guarda al futuro in campo internazionale con un’unica grande speranza: il Napoli di Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha deciso di restare sulla panchina dei campioni d’Italia perché stuzzicato dalla voglia di alzare ulteriormente l’asticella, che detto in termini di obiettivi pratici si può tradurre in: andare il più avanti possibile in Champions. Fonte: Il Mattino