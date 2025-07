Le italiane in Champions, il Napoli di Conte può essere la novità vincente

Il calcio italiano è fermo alla vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta nel 2024. E bisognerebbe ripartire da lì. Dal 2024, ma anche dal 2023, quando l’Italia dominava in lungo e largo in Europa (collezionando finali su finali). D’altra parte la scorsa stagione portammo cinque squadre in Champions League grazie a un punteggio da favola delle italiane nel ranking Uefa. Lo scorso anno, invece, è stato da incubo, tra sconfitte rovinose e figuracce di portata internazionale. Cancellare in fretta e ripartire.

Questo il diktat da seguire alla lettera. E il Napoli di Antonio Conte può rappresentare la novità fresca e vincente capace di mettersi a fare da capofila. Poi via via tutte le altre. Chivu è giovane e di belle speranze, dovrà far rialzare l’Inter raccontando ai neroazzurri le imprese sue e dei suoi compagni nell’anno del Triplete; Tudor non si faccia schiacciare dal peso della pressione dell’ambiente bianconero e faccia tornare la Juventus una vera potenza europea.

Le avversarie

E in fine Juric, che con l’Atalanta possa dimostrare quanto le disavventure con Roma e Southampton sono stati incidenti di percorso e che il suo mentore Gasperini gli ha insegnato qual è la retta via per il successo. Tutti in fila indiana alle spalle di Conte, che potrebbe anche avere il desiderio di togliersi da dosso l’etichetta di specialista in campionati per indossare quella di re di coppe. Con l’Inter andò a un passo piccolo piccolo dall’Europa League, salvo poi subire lo scacco matto da Lopetegui e il suo Siviglia in finale. L’occasione è quella giusta, la squadra pure. Riscattare l’Italia partendo da Napoli. Adesso sì, una missione possibile. Fonte: Il Mattino