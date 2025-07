Due appuntamenti per rinforzare la squadra di Dimaro!

Napoli, appuntamento per Ndoye e Beukema

Non è ancora fissato sulla rubrica di Giovanni Manna, ma con il Bologna ci si ritroverà a breve per discutere di nuovo della doppia questione Ndoye-Beukema. Contatti ancora ieri con lo staff dello svizzero per l’accordo che accontenti Conte: Antonio ha scelto Dan. Ma non alle cifre richieste dai rossoblù. Che in totale cercherebbero circa 70 milioni. Una quota ritenuta ancora troppo alta dagli azzurri. Le parole del ds Di Vaio di qualche ora fa non sono bugia bianca. « Fra pochi giorni inizia il ritiro e se non ci saranno colpi di scena li aspettiamo all’inizio della stagione». Il Bologna vuole alzare il muro pur mentre porta a casa Immobile e spinge per il rientro italiano di Bernardeschi. Che con Ndoye potrebbe condividere proprio il ruolo. Manna si guarda intorno, in quel ruolo piace anche Fofana del Lione (belga della stessa scuderia di De Bruyne). Per il difensore, invece, la spinta è doppia: anche l’entourage dell’olandese classe 1996 ha scelto Napoli e vuole andare in azzurro. Il club rossoblù lo sa ma vuole ancora i 35 milioni richiesti al primo incontro.

Il tempo può cambiare le cose? Certo. Ma serve molto tempo. L’alternativa al centrale bolognese sarebbe Scalvini, ma con il difensore dell’Atalanta si andrebbe a parlare solo dopo il no definitivo. Anche lui costa molto e l’Atalanta non è disposta a fare regali. Come quello per Lookman, pista sondata sì, ma mai troppo approfondita viste le richieste nerazzurre. Fonte: Il Mattino