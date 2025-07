Debutto vincente dell’Italia a EURO 2025: le Azzurre battono(0-1) il Belgio, in gol di Caruso

A Sion decisiva l’ex Juventus, che allo scadere del primo tempo firma la rete che vale tre punti, Italia in testa al Gruppo B. Soncin: “La prima partita è sempre complicata, abbiamo gestito molto bene”.

L’avventura agli Europei in Svizzera dell’Italia parte al meglio: a Sion, dove tra i 7544 spettatori erano presenti anche il Segretario Generale della FIGC Marco Brunelli e il vice Segretario Generale UEFA Giorgio Marchetti, le ragazze di Soncin hanno battuto 1-0 il Belgio, centrando con un successo che all’esordio nella competizione mancava dal 2009. “Era quello che volevamo” – questo il commento al triplice fischio del Ct – “considerando che la prima partita è sempre quella più complicata. Non siamo state perfette nei primi 20’, ma abbiamo lavorato al meglio per gestire la gara nei 90’”. Bottino pieno per le Azzurre, che volano al primo posto del Gruppo B nell’attesa del risultato tra Spagna e Portogallo, in campo alle 21.00. A firmare i primi tre punti per la nostra Nazionale nella rassegna elvetica è stata Arianna Caruso, a bersaglio al 44’ su assist di Di Guglielmo. La centrocampista ha commentato così il risultato al termine del match: “Sono molto contenta per aver segnato ma la cosa più importante era vincere. Sono orgogliosa di questa squadra. La prima partita è la più difficile, analizzeremo quello che non abbiamo fatto bene, ma ci portiamo a casa i tre punti, stacchiamo la testa e da domani pensiamo al Portogallo”.

La cronaca del primo tempo

La prima frazione si gioca all’insegna dell’equilibrio e a ritmi non troppo alti, anche per il caldo asfissiante. Le prime a farsi avanti sono però le Fiamme Rosse, pericolose soprattutto con Wullaert ed Eurlings. Dalla parte opposta le più ispirate sono Cantore e Di Guglielmo, ma per entrambe le formazioni sono parecchi gli errori in fase di impostazione. Poco prima della mezzora Toloba grazia l’Italia: l’attaccante del Nantes va al tiro dopo una ripartenza rapida del Belgio ma la conclusione termina di poco a lato e Giuliani può tirare un sospiro di sollievo. Al 40’ anche Wullaert fa tremare la retroguardia azzurra: dopo una respinta di Salvai, la centravanti dell’Inter si aggiusta il pallone e per una manciata di centimetri non trova lo specchio della porta. È però nel momento di maggior pressing offensivo delle Fiamme Rosse che arriva il vantaggio azzurro: Giugliano allarga per Di Guglielmo, la giallorossa pesca Caruso in profondità e l’ex Juve dopo un paio di tocchi supera Lichtfus tra i pali. Il primo gol dell’Italia a EURO 2025 lo firma la centrocampista del Bayern Monaco, al settimo centro tra qualificazioni e fase a eliminazione diretta.

La cronaca del secondo tempo

Il Belgio torna in campo con grande agonismo: al 47’ Salvai deve intervenire su un bel cross in area di Janssens e poco dopo Wullaert sbaglia un traversone sugli sviluppi di un corner. Le Azzurre però difendono compatte e non concedono troppi spazi alle avversarie, rimanendo concentrate nonostante le diverse interruzioni di gioco. Con il passare del tempo, anche grazie a qualche cambio, la squadra di Soncin alza il baricentro e mette pressione alle undici di Gunnarsdottir. Sono infatti Girelli e compagne a sfiorare più volte il raddoppio nell’ultimo terzo di partita: al 63’ proprio la bianconera si vede negare il gol di tacco da una reattiva risposta con il piede di Lichtfus. Tra il 78’ e l’88’ è invece la subentrata Cambiaghi ad andare vicinissima al raddoppio: prima si divora un assist al bacio di Caruso calciando a lato e poi costringe l’estremo difensore belga a rifugiarsi in corner sul rasoterra della neo attaccante della Juventus.

L’Italia acquista fiducia e protegge un risultato prezioso al debutto, guadagnando la testa del Gruppo B nell’attesa del match tra Portogallo e Spagna. Determinante, oltre al contributo di chi ha preso parte alla sfida, è stato anche il supporto morale delle giocatrici rimaste in Svizzera tra non convocate e infortunate dell’ultimo minuto, come sottolineato da Girelli e Caruso ma anche dal Ct Soncin a fine gara: “Ci tenevo particolarmente a ringraziare Galli, Rosucci, Gilardi e Beccari, che pur sapendo di non mettere piede in campo, sono rimaste e sono state scelte per i valori umani che potevano trasferire al gruppo. Sono state brave ad alimentare questo clima magico”. Archiviata la prima sfida dell’Europeo, l’Italia tornerà in campo lunedì 7 luglio alle 21 contro il Portogallo, a Ginevra.

BELGIO-ITALIA 0-1 (pt 0-1)

Belgio (3-4-2-1): Lichtfus, Kees, Tysiak, Cayman; Janssens (dal 66’ Wijnants), Vanhaevermaet (dall’87’ De Caigny), Toloba (dal 66’ Detruyer), Deloose (dall’87’ Van Kerkhoven); Teulings, Eurlings (dal 75’ Dhont); Wullaert. A disp: Evrard, Bastiaen, Philtjens, Van Kerkhoven, Wijnants, De Caigny, Dhont, Blom, Mertens, Iliano, Detruyer, Missipo. All: Gunnarsdottir

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini (dal 72’ Piga), Salvai, Linari; Di Guglielmo (dal 53’ Oliviero), Caruso, Giugliano (dal 53’ Greggi), Severini, Boattin; Cantore (dal 72’ Cambiaghi), Girelli. A disp: Baldi, Durante, Oliviero, Schatzer, Piemonte, Bonansea, Piga, Bergamaschi, Serturini, Goldoni, Greggi, Cambiaghi. All: Soncin

Marcatrici: 44’ pt Caruso (I)

Arbitro: Grundbacher (SUI). Assistenti: Susann Küng (SUI), Linda Schmid (SUI). Quarto ufficiale: Quarto ufficiale Hristiyana Guteva (BUL). VAR Fedayi San (SUI). AVAR Alen Borošak (SVN).Note: ammonite Lenzini (I), Di Guglielmo (I), Cantore (I), Kees (B)

CALENDARIO Gruppo B

Prima giornata: Belgio-ITALIA, Spagna-Portogallo

Seconda giornata: Portogallo-ITALIA, Spagna-Belgio

Terza giornata: ITALIA-Spagna, Portogallo-Belgio

Fonte: Figc