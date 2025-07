C’è distanza tra AdL e Pozzo. JUANLU sì ma con calma

Distanza con l’Udinese per Lucca

Il ritiro in Val di Sole dista due settimane. Due giorni prima ci si ritroverà a Castel Volturno. Per quella data l’allenatore azzurro si augura di avere più frecce possibili all’arco. Una di queste potrà essere Juanlu: come anticipato, il Siviglia non aveva alcuna necessità di lasciar andare il calciatore entro il 30 giugno. Sarebbe stato meglio, sì, ma il club spagnolo aspetta. Le parti lavorano con il Napoli che ha sempre in mano il sì del calciatore. Gli andalusi hanno chiarito a Juanlu che si aspettano collaborazione: sono disposti (o costretti?) a venderlo, ma si aspettano che il calciatore-canterano non forzi troppo la mano con chi gli ha dato la possibilità di diventare professionista. Il Napoli sta giusto al centro: le distanze non sono incolmabili ma gli azzurri non devono accelerare e possono pure permettersi di aspettare.

Lo stesso che si potrà fare per Lorenzo Lucca: i contatti con l’Udinese delle corse ore hanno confermato la distanza di circa 5 milioni che al momento vive tra azzurri e bianconeri: 30 (al massimo) l’offerta napoletana, 35 la richiesta friulana. Visto il gran rapporto tra le parti e i pochi milioni in ballo, l’impressione è che una accelerata basterebbe a darsi la mano. Ma per il momento non c’è stata. Con il Napoli che continua a lavorare soprattutto con l’entourage del calciatore per scavare la pietra come fanno le gocce. Serve calma e il club ne ha da vendere. Fonte: Il Mattino