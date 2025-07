Campi Flegrei, sindaco Bacoli: “Sollecitiamo da 2 anni intervento governo, e intanto costone frana”

(Adnkronos) – "Sono due anni che sollecitiamo il governo a fare in modo che possano partire i lavori". Così in un'intervista a La Ragione il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, racconta la sua preoccupazione dopo che un pezzo di costone sull'isolotto di Punta Pennata è franato a causa delle scosse sismiche registrate nei Campi Flegrei. Il ministro Nello Musumeci, prosegue il sindaco, "mi ha chiamato assicurandomi che si accelererà sui costoni. Oltre all’episodio di Punta Pennata, ce ne sono stati anche su altri costoni come Marina Grande". Secondo Della Ragione, "non tutti sono a conoscenza della situazione, ci sono abitazioni costruite all’inizio del Novecento che insistono su quei costoni, così come le strade ordinarie e anche le vie di fuga in caso di scossa nell’area. Ma anche le intere zone di intervento bradisismico previste dal decreto legge Campi Flegrei, ossia Baia, Bacoli centro e Miseno, insistono sui costoni. Bisogna in sostanza intervenire subito e trovare anche altri fondi, perché quei 9 milioni di euro stanziati serviranno solo per mettere in sicurezza una piccola parte della costa che interessa la mia città. Ne serviranno molti di più. Ma procediamo per gradi, sperando che ci si renda conto del pericolo che si sta correndo ogni giorno". Secondo Della Ragione, infine, "esiste una sinergia istituzionale che, mai come in questi casi, è necessaria per rispondere alle esigenze del territorio". —[email protected] (Web Info)

