Zambruno: “Non sono pazzo di Ndoye. Lang? È più pronto di Neres”

Enrico Zambruno, giornalista di MolaTv, ha parlato ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’ del calciomercato della squadra azzurra.

Ecco le sue parole:

“Noa Lang è forte, per lui il Napoli spenderà una cifra giusta ed intelligente. Considerate che il PSV è una bottega cara. Giocherà a sinistra e salta l’uomo: farà divertire. Lui è più pronto di David Neres, visto che è meno fumoso. In Olanda sono molto dispiaciuti della partenza di Lang. Non sono pazzo di Ndoye, il Napoli ha bisogno di esterni che segnino. Ndoye con Conte può sicuramente migliorare, visto che quello che tocca il tecnico salentino diventa oro. Neres verrà usato più come spacca partite nei big match, mentre Lang ha dimostrato di essere più un giocatore del primo minuto, ha segnato spesso il gol dell’1-0. Se avesse preso Lang a gennaio, il Napoli avrebbe vinto lo scudetto con qualche giornata in anticipo. A Lang piace molto partire largo da sinistra, permetterà al Napoli di utilizzare diversi moduli. Deve essere solo più altruista. Milinkovic-Savic? Se lo dovesse andar via, di fatto, il Toro perderebbe un portiere importante. Il serbo ha dato 10 punti ai granata, ma non dimentichiamoci che Cairo chieda tanto per i suoi giocatori. Ho paura che il Napoli spenda tanto per un secondo portiere, almeno che Conte non faccia un’alternanza che, però, non hai mai fatto. Ci sono tanti giocatori in Olanda che potrebbero far comodo in Serie A. Anche lo stesso Paixao che, vista la priorità del Feyenoord di vendere, potrebbe tornare in auge in ottica del Napoli. Lui vede più la porta di Lang ed ha il tiro dalla distanza, ma è ancora acerbo su certi versi. Per prenderlo, di fatto, ci vorrebbero circa 35 milioni. Smith dell’Az Alkmaar è davvero molto forte. Il campionato olandese è la prima occhiata sia del Bologna che di tante squadre, perché non spendi tantissimo e prendi soldi importanti. Ricci al Milan? Lui è un play anomalo, penso che il Milan prenderà anche un altro play straniero. Il Milan sarà una squadra molto pericolosa per la lotta scudetto, visto Allegri e vista la mancata partecipazione alle coppe europee”.