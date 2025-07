Anellucci: “La Juve ci proverà per Osimhen. Juanlu giocatore che saprà trovare spazio”

“Io non credo. Credo che la Juventus stia ancora valutando come poter arrivare anche a Osimhen, soprattutto dopo la figuraccia fatta al Mondiale per Club. L’avventura di Vlahović, da quello che si è visto, è ormai finita. Non ha giocato nemmeno un minuto nelle partite decisive, e il rapporto mi pare completamente compromesso. La Juventus, che sarà impegnata su più fronti nella prossima stagione, non può pensare di partire solo con un giocatore, Kolo Muani, seppur molto bravo. Anche Jonathan David mi piace molto, ho caldeggiato il suo nome affinché arrivasse in Italia, ma resta il fatto che servono almeno due centravanti veri. David può adattarsi in certi contesti, può giocare dietro le punte, ma non basta. Gonzalez, poi, non è da Juventus: ha dimostrato tutte le sue lacune, nonostante le belle cose fatte a Firenze. Portare certe maglie pesa, e per farlo servono giocatori importanti. Quindi secondo me la Juve proverà comunque a fare un tentativo per Osimhen.”