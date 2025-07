AIA, parte la nuova stagione: decisioni annunciate allo stadio e Var light nel femminile

Parte la stagione 2025-2026 non solo per le squadre, ma anche per gli arbitri. La nuova annata sarà foriera di diverse novità per i direttori di gara. Come anticipato dal Corriere dello sport, infatti, gli arbitri in Italia spiegheranno le decisioni a seguito di una on field review. La cosa era già prevista per le semifinali e finali di Coppa Italia, ma il Mondiale per Club ne ha ampliato l’uso. Previste novità anche per Serie C e per la Serie A femminile. Di seguito uno stralcio dell’articolo sull’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione

“Era stato previsto per semifinali e finali di coppa Italia, il destino (fatto, però, dagli stessi arbitri) ha voluto che non ci fosse mai questa novità già presente in Inghilterra e in Germania, oltre ovviamente all’attuale Mondiale per club. Adesso la facoltà di utilizzarlo c’è anche nei regolamenti, la Lega di serie A lo ha chiesto da tempo, a Rocchi e i suoi ragazzi l’onore e l’onere di metterlo in pratica. Un attimo di attesa, invece, per il Video support (o VAR light) in C e in A femminile, la Fifa sta definendo alcuni dettagli, dato che è su scala mondiale ci vuole ancora tempo, ma si farà. Certo, pensare che Orsato, mai stato particolarmente favorevole al VAR, si ritroverà a governare un mini-VAR.”