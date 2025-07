A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

So che lei è un grande estimatore di Elia Caprile e sperava potesse restare al Napoli. Crede sia stato un errore da parte del club concedere al Cagliari il diritto di riscatto?

“Per me è stato un grosso errore. Io credo molto in questo ragazzo: è un portiere importante, ha un futuro roseo ed è un ottimo elemento. Io non avrei lasciato la possibilità al Cagliari di riscattarlo, lo dico da tempo, anche perché, da oggi, il Napoli perde ufficialmente anche Nikita Contini, che era il terzo portiere. Meret ha rinnovato e farà il titolare, ma ora servono due portieri.

Ha citato il Paris Saint-Germain, dove gioca Kang-In Lee, esterno sudcoreano. Potrebbe tornare di moda in ottica Napoli, considerando che il Bologna non scende sotto i 45 milioni per Ndoye? Crede che questa pista possa riaprirsi?

L’ho già detto più volte: i giocatori del Bologna che vengono proposti a 40-45 milioni, per me, possono restare dove stanno. Una buona annata non giustifica quei prezzi. Sartori è molto bravo a vendere, chi ci casca fa felice il Bologna. Kang-In Lee invece è un ottimo elemento. È giovane, di talento, e io punterei su di lui, piuttosto che spendere 45 milioni per chi ha fatto sì e no 12-13 buone partite col Bologna. Quindi sì, siamo d’accordo: meglio puntare su Kang-In Lee che spendere troppo per Ndoye.

Claudio, acquistati Marianucci e De Bruyne, liberandosi dei prestiti della scorsa stagione, su quali ruoli dovrebbe intervenire il Napoli?

Secondo me, serve una vera alternativa davanti. Una punta che ti permetta anche di variare assetto, magari giocando a due punte. Poi guarderei anche agli esterni, valutando chi arriverà e chi è già stato, diciamo, messo in discussione.

Il Napoli deve alzare la qualità delle rotazioni, come ha sempre desiderato il mister per affrontare quattro competizioni. Ora che il mercato è iniziato ufficialmente da poco, c’è tempo per valutare. Io andrei su profili concreti, non per forza da top club, ma che ti garantiscano affidabilità e rotazioni”.