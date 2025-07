Malfitano: “ADL ha cambiato strategia, con De Bruyne e Nunez punta alla Champions”

Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato a Radio Marte:

“Osimhen? Credo che la cifra sia sempre di 75 milioni di euro, non so se Juventus e Milan paghino di più della clausola. Una contropartita dalla Juve? Prenderei Cambiaso e mi piace molto anche Yildiz, ha grande talento e ha qualità. Dal Milan mi sarebbe piaciuto Reijnders che però è stato già ceduto.

Leao? Per me è un giocatore forte, ma è un po’ alla Balotelli, non ti dà grandi garanzie di continuità. Magari un allenatore come Conte potrebbe consentirgli il definitivo salto di qualità. E’ normale che tutti i calciatori siano allettati dall’ipotesi di venire a Napoli.

C’è un progetto vincente, poi De Laurentiis ha cambiato la sua strategia contrattuale, altrimenti non potrebbe essere trattato un attaccante come Darwin Nunez. Lorenzo Lucca ovviamente ha un profilo diverso. Il Napoli ha mire importanti nella prossima stagione, non penso soltanto allo scudetto.

Se prendi De Bruyne e tratti Nunez, vuoi ben figurare in Champions League. Kdb è qualcosa di incredibile. Insigne? Sembrava già sul punto di andare via a gennaio, ma non credo possa tornare a Napoli. Potrebbe sicuramente tornare in Italia, ma il Napoli non è più la sua dimensione. Lukaku non ha fatto male, lo dicono i numeri. Il Napoli gioca cercando poco la profondità del suo centravanti”.