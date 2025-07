Lukaku commosso: “Mio nonno era il mio eroe. Piango ad ogni vittoria perché lui non c’è”

nonno non è mai riuscito a venire con noi in Belgio, ma è stato il mio più grande tifoso fin dal primo giorno. Mi scriveva lettere dicendomi che ce l’avrei fatta. Mi diceva di non mollare . L’Anderlecht ha fatto tutto il possibile per aiutare la mia famiglia. Se mio nonno fosse riuscito a resistere altri due anni o se avessi potuto portarlo in Belgio in quel momento, forse sarebbe ancora qui oggi. Avevo 12 anni all’epoca, e dicevano che ero ancora un bambino. Ma lui era il mio eroe, più di mio padre in un certo senso.

