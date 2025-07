Il punto dei due difensori dopo Lang che è virtualmente un acquisto chiuso

Non hanno segreti le tappe del mercato: l’affare Noa Lang col Psv è virtualmente chiuso, si attende la svolta per Juanlu Sanchez del Siviglia e, sempre restando in difesa, presto sarà di nuovo pressing con il Bologna per Sam Beukema. I tre colpi pianificati dal Napoli procedono ognuno al proprio ritmo. L’obiettivo è definirli in tempi rapidi. Il ritiro di Dimaro si avvicina e il club lavora per una rosa già in parte completa per il Trentino. Per l’esterno del Psv operazione conclusa e attesa per le visite mediche previste dopo le vacanze. Trattativa definita sulla base di 25 milioni più bonus, al giocatore contratto fino al 2030. Lang ha voluto fortemente il Napoli, lo sognava da gennaio, quando il Psv disse no alla prima proposta del club di De Laurentiis. Fonte; CdS

