CdS – Juanlu si immagina già al Maradona, il Siviglia verso l’accordo

Per rinforzare la fascia destra, il Napoli tratta col Siviglia per Juanlu Sanchez, che non si immagina già sul campo di Fuorigrotta, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ha lo stesso desiderio Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia, reduce dall’Europeo Under 21 con la giovane Roja, che già si immagina al Maradona, agli ordini di Conte. Lo sa bene anche il suo club che sta per cedere. L’offerta del Napoli resta la stessa, la solita, 12 più 2 di bonus, e il Siviglia presto dovrà aprire – la prima richiesta era di 20 milioni – perché per motivi di bilancio dovrà concludere al più presto qualche cessione. Anche con Juanlu, come per Lang, definiti i dettagli del contratto. Manna era stato già in Spagna per parlare con il ds del Siviglia, Antonio Cordon, e con gli agenti del giocatore, blitz decisivo nella manifestazione di un interesse deciso che ora va solo concretizzato. Nelle idee del club, Juanlu sarà il sostituto di Mazzocchi (il Sassuolo è alla finestra) e dunque la prima alternativa a destra di Di Lorenzo”.

Factory della Comunicazione