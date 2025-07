Addii ufficiali, saluti imminenti e rientro dai prestiti: la situazione

Se le entrate sono importanti, le uscite sono fondamentali. In casa Napoli, ovviamente, si è al lavoro per snellire la rosa. La Repubblica fa il punto in merito: “Anche gli addii ufficiali di Billing, Scuffet e Okafor erano un passaggio propedeutico agli acquisti, perché il Napoli nella composizione del nuovo organico deve tenere conto dei paletti rappresentati dalle liste. Ma si trattava solamente di un atto formale e per questo non in discussione, visto che ai tre giocatori era già stato dato l’ok per trovarsi delle destinazioni diverse. Vale lo stesso per il difensore Rafa Marin (che sta per passare in prestito al Villarreal), per il terzino barrese Pasquale Mazzocchi vicino al Sassuolo – e quasi sicuramente per Giovanni Simeone, che piace al Pisa e ha estimatori in Spagna. Tra uscite ed entrate ci dovrà essere almeno numericamente un equilibrio e per questo sarà fondamentale piazzare pure gli azzurri di rientro dai prestiti: da Folorunsho a Cajuste, da Lindstrom a Zerbin e soprattutto a Osimhen, la cui cessione a titolo definitivo si è trasformata ormai da tempo in una stucchevole e odiosa telenovela”.

Factory della Comunicazione