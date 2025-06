Rafa Marin verso il Villarreal: accordo con il Napoli per un prestito con diritto di riscatto

Il Napoli continua a lavorare sul fronte delle uscite, con l’obiettivo di sfoltire la rosa e fare spazio ai nuovi innesti voluti da Antonio Conte. Tra i calciatori in partenza c’è anche Rafa Marin, giovane difensore spagnolo classe 2002, che non è riuscito a ritagliarsi un ruolo nelle rotazioni del tecnico salentino. Utilizzato solo in quattro occasioni in Serie A – e una sola da titolare – Marin è ormai destinato a lasciare Napoli per cercare maggiore continuità altrove. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Villarreal è pronto ad accoglierlo: il club spagnolo ha messo il difensore nel mirino per rinforzare la retroguardia con un profilo giovane e di prospettiva. La formula dell’accordo è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni di euro, con un milione versato subito dal Villarreal per il prestito. Il quotidiano sottolinea che si tratta ormai di una questione di giorni per le visite mediche, la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale. Intanto, il Napoli sta incassando anche dalle altre operazioni in uscita: già chiusi i riscatti di Natan al Betis e di Caprile e Gaetano al Cagliari, per un totale che supera i 23 milioni di euro, fondamentali per alimentare il tesoretto a disposizione della dirigenza in vista dei nuovi colpi di mercato.

