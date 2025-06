Napoli/Udinese, per Lorenzo Lucca scendono in campo i patron

Scendono in campo i presidenti. Per l’attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca, è il momento dei patron. Il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, in un post in inglese su X, scrive della trattativa ed afferma: “Previsto un incontro diretto tra Aurelio De Laurentiis e Pozzo per Lorenzo Lucca. Il Napoli ha offerto 25 milioni di euro più bonus, ma l’Udinese ne chiede di più (35 milioni). L’attaccante ha un accordo di massima con il Napoli per un contratto fino al 2030 (2 milioni di euro all’anno più bonus). Trasferimenti”.

Expected a direct talks between Aurelio #DeLaurentiis and #Pozzo for Lorenzo #Lucca. #Napoli have offered €25M + bonuses, but #Udinese want more (€35M). The striker has an agreement in principle with Napoli for a contract until 2030 (€2M/year + bonuses). #transfers https://t.co/e8BIZ2sQRT

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 30, 2025