“Napoli, Raspadori ha dimostrato il suo valore e continuerà a farlo! Difficile l’esordio col Sassuolo”

Marcello Trotta, calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Goal del Napoli, sicuro protagonista della sessione di mercato prossima alla partenza.

“Raspadori, quando è stato chiamato in causa quest’anno, ha dimostrato il suo valore. Molto dipende dal modulo che vorrà adottare Conte anche se Raspadori è un ragazzo che si mette sempre a disposizione del tecnico e della squadra. E’ stato più che bravo a cogliere le opportunità che ha avuto quest’anno, è stato un calciatore decisivo per la vittoria dello scudetto. Il Napoli ha bisogno di una squadra profonda quest’anno e Jack troverà molto più spazio. L’ho sentito al termine della stagione per fargli i complimenti, era molto felice, il Napoli ha fatto un capolavoro. Sassuolo-Napoli alla prima di campionato? Quella del Sassuolo è una società solida, son stati bravi a risalire subito in A. E’ la piazza ideale per un calciatore, i giovani crescono senza molte pressioni. E’ un club sano che punta molto sui giovani. Per il Napoli non sarà facile affrontare una squadra giovane che gioca senza tantissime pressioni, sarà dura per il Napoli. Griglia di partenza? Per me non ci sono ancora favoriti, sarà una sfida più combattuta e credo torneranno anche Juventus e Milan oltre al Napoli e a qualcun altro”.