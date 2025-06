Il futuro di Buongiorno, sarà ancora un pilastro per Conte e con Gattuso cerca spazio nell’Italia

Il Buongiorno si vede sempre dal mattino. E il primo anno di Alessandro in maglia Napoli è stato un bigliettino da visita niente male: leader da subito, da subito decisivo. Con lui e da lui Conte ha costruito la migliore difesa d’Europa. Manna e l’allenatore azzurro non avevano avuto alcun dubbio un anno fa nel versare 40 milioni di euro nelle casse del Torino. Buongiorno è stato il primo passo della scalata, probabilmente l’uomo simbolo di una squadra che stava per rinascere, risalire, rilanciarsi. Ha sposato il progetto insieme a tutta la famiglia e alla fine ha vinto da protagonista. E all’orizzonte vede già la stagione della sua consacrazione, non solo in Italia.

Sarà l’esordio assoluto per il difensore azzurro in Champions League. Lui sarà il punto fermo, ancora una volta insieme con il compagno Rrahmani che ha conosciuto in questa lunga annata fino allo scudetto.

Non ha potuto aiutare i suoi, mancando anche le qualificazioni al Mondiale con l’Italia. In totale ha saltato ben 16 gare dell’ultimo campionato. Un anno sfortunato, ma anche quello precedente non aveva portato troppe soddisfazioni da questo punto di vista, saltando 9 gare anche nella stagione 2023/24.Ecco perché dalla prossima stagione si tornerà a spingere forte sperando di portare in alto l’azzurro del Napoli e al Mondiale quello della nazionale che fin qui l’ha messo troppo da parte. Il miglior centrale italiano .

Fonte: Il Mattino