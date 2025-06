Futuro in bilico per Raspadori, ma per il Napoli resta una pedina importante

Uno degli elementi importanti, che ha contribuito in maniera determinante alla vittoria del quarto scudetto del Napoli, è sicuramente Giacomo Raspadori, il cui futuro in azzurro però non è ancora sicuro. Il Corriere dello Sport scrive: “Giacomo Raspadori ha mercato, piace a diversi club, molti sono gli stessi che lo avevano corteggiato già a gennaio quando la cessione sembrava una possibilità. Ha avuto ragione il Napoli che lo ha blindato e che ha vinto lo scudetto anche grazie ai suoi gol, reti pesanti come quelle alla Fiorentina, al Lecce o al Genoa, firme d’autore di un centravanti atipico che in silenzio, rispettando le scelte di Conte, ha sempre dato il suo contributo rivelandosi arma preziosa per il tricolore. Sei mesi dopo, il destino di Raspadori resta sospeso. Lui ha voglia di giocare, è una lecita ambizione, ma per il Napoli è un giocatore importante, per Conte è una pedina preziosa che può dare ancora tanto. Per questo il suo destino al momento è in bilico e si lega inevitabilmente a quelle che saranno non solo le offerte che arriveranno, ma anche le scelte del club per il centravanti”.

