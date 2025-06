“Centro sportivo, Afragola è funzionale per ospitare le strutture del Napoli. Acquisto aree private spetta ad ADL!”

Antonio Pannone, sindaco di Afragola, ha parlato ai microfoni di Radio Goal del Napoli, alle prese con la scelta del futuro centro sportivo che dovrà sostituire quello di Castel Volturno.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli ha fatto dei sopralluoghi ad Afragola per creare un centro sportivo. Afragola è il top dal punto di vista infrastrutturale, vorremo costruire anche una scuola, una cittadella sportiva come ce l’hanno tra le società sportive più importanti al mondo. E’ il comune più funzionale nell’area metropolitana di Napoli, noi diamo la massima disponibilità a patto che si trovino delle aree private. De Laurentiis parla spesso di burocrazia zero, ma deve iniziare una trattativa per acquistare queste aree private. Non credo che i costi per il Napoli non si possano affrontare. In questa cittadella non solo si ospiterà la prima squadra, ma anche le giovanili. Le tempistiche per la costruzione del centro sportivo? Mi auguro che i tempi siano celeri, ma per la parte pubblica il Napoli può candidarsi a portare il suo progetto ad Afragola. Poi per le aree private i tempi non li posso sapere, ma mi auguro che i tempi siano molto rapidi“.