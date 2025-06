Una poltrona per due, Osimhen e le squadre turche

Sarà una settimana, la prossima, impegnativa anche per Victor Osimhen, che metterà fine alle sue vacanze e dovrà trovarsi una sistemazione. Da domani non sarà più un calciatore del Galatasaray e tornerà a disposizione del Napoli. Il 15 luglio, in caso di mancata cessione, sarà a tutti gli effetti un attaccante di Antonio Conte in vista del ritiro. «Osi non è ancora un capitolo chiuso, ci stiamo lavorando, poi sarà lui a decidere dove andare» le parole di Dursun Özbek, numero uno del Gala che ha confermato le manovre degli ultimi giorni. I contatti tra le parti non si sono mai arrestati anche se raggiungere il calciatore durante le vacanze è stato complicato.

Nelle ultime ore si è fatto avanti anche un altro club turco: il Fenerbahce ha bussato alla porta dell’entourage di Osimhen per capire se esistono i margini per una trattativa e soffiarlo alla diretta concorrenza. Difficile, però, immaginare che il nigeriano possa cambiare destinazione in caso di scelta turca. L’Al Hilal non si è fermato, anzi è certo di poter ancora portarsi a casa l’attaccante anche fosse alla fine del Mondiale per Club. Nessuno può raggiungere offerte dagli arabi, che giocano anche sulla mancanza di alternative concrete in Premier League, dove il valzer delle punte non è ancora cominciato. Fonte: Il Mattino