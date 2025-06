“Sua Altezza” Lucca per Conte: ecco il dominatore dell’area

2,01 metri. Potrebbe essere soprannominato “Sua Altezza”, Lorenzo Lucca. L’attaccante nato a Moncalieri, in provincia di Torino, e in forza all’Udinese dovrebbe essere prossimo a vestire la maglia del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai principali media che si occupano di calciomercato, il club di Aurelio De Laurentiis non solo ha l’accordo con il giocatore, ma anche con il club friulano. Il tutto potrebbe essere formalizzato nel corso della prossima settimana.

Dunque, nel duello con Darwin Nunez, attaccante uruguaiano classe ’99 in forza all’Udinese, potrebbe spuntata Lorenzo Lucca. Autore di 12 gol nello scorso campionato di Serie A, Lucca potrebbe rappresentare l’alternativa a Romelu Lukaku nel corso di una stagione che vedrà il Napoli impegnato in campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

L’attaccante italiano potrebbe rappresentare un’arma in più per la squadra di Conte. Grazie alla sua altezza e alle sue capacità aeree, Lucca, potrebbe migliorare un difetto del Napoli campione d’Italia 2024-2025. Un giocatore come l’attuale numero 17 dell’Udinese, potrebbe risultare decisivo in situazioni di palla inattiva. Se a questo, poi, si aggiunge la visione di gioco di un calciatore come Kevin De Bruyne, è facile immaginarsi scenari positivi.

“Loro ci hanno impegnato tanto dal punto di vista fisico, abbiamo pressato per 95′ esponendoci a delle ripartenze e alle seconde palle. Perché avevano questo giocatore, Lucca, che sui duelli è dominante. E’ inevitabile che se vuoi mettere pressione all’avversario e sulle palle lunghe poi devi rientrare, qualcosa dal punto di vista energetico lo paghi”. Così si è espresso Antonio Conte lo scorso 9 febbraio al termine di Napoli-Udinese 1-1. La gara, sbloccata da McTominay e pareggiata qualche minuto più tardi da Ekkelenkamp, vide tra i suoi protagonisti Lorenzo Lucca che, seppur non trovando la via della rete, fu capace di mettere in difficoltà il reparto difensivo azzurro vincendo tantissimi duelli aerei.

Ecco, proprio la sua dominanza nel gioco aereo, potrebbe garantire al Napoli la possibilità di poter puntare a giocare una palla lunga in più, riuscendo ad uscire da situazioni complicate in maniera più efficace di quanto fatto in questa stagione.