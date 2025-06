Simeone e Rafa Marin stanno per prendere lo stesso aereo

Luglio è ormai prossimo, così come l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Il Napoli, come noto da diversi giorni, siede a diversi tavoli. Ma, come riferito dall’edizione odierna de “Il Mattino”, il club azzurro pensa anche alle cessioni. In particolare a quella di Rafa Marin – già definita con il Villareal- e a quella di Giovanni Simeone. Di seguito, un estratto dell’articolo in edicola oggi sul quotidiano napoletano.

Factory della Comunicazione

“Si ripartirà da lunedì. Per capire se i piani del Liverpool con Nunez potranno cambiare. In caso contrario, nuovo faccia a faccia con l’Udinese per chiudere con Lucca e portarlo già a Dimaro. Là dove ci sarà anche Lang, in chiusura per poco meno di 30 milioni di euro. Affare da farsi durante la prossima settimana. Con il Bologna si tornerà alla carica: c’è da convincere i rossoblù a abbassare le pretese per il pacchetto Ndoye-Beukema, forti del sì dei due calciatori già in tasca e di qualche calciatore che può interessare all’altra parte come Zanoli.

Ma si penserà anche e soprattutto alle uscite dopo il weekend di apparente calma: Simeone resta il principale indiziato viste le tante richieste tra Serie A e Liga (potrebbe ritrovare la famiglia in Spagna): Genoa, ma anche Siviglia e Girona su di lui. In patria ci tornerà anche il compagno Rafa Marin, manca l’ufficialità per il passaggio al Villarreal”.