Romano: “Il Napoli ha l’accordo con Lucca, ma per Nunez non è finita!”

Il Napoli continua la propria “caccia” ad un attaccante. Il club azzurro sta seguendo due profili: Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. Secondo le ultime notizie in possesso dell’esperto di mercato Fabrizio Romano, la società di Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l’accordo sia con Lucca che non l’Udinese, ma prosegue il tentativo di assicurarsi Nunez del Liverpool. Di seguito le parole di Fabrizio Romano rilasciate nel suo ultimo video rilasciato sul suo canale Youtube.

Factory della Comunicazione

“Il discorso Nunez è partito come un sogno, un desiderio. Piace molto ad Antonio Conte ed è arrivata un’apertura totale da parte di Darwin. Posso garantirvi al 100% che Darwin al Napoli andrebbe super volentieri, per il progetto, per l’allenatore, per la piazza, per la città. Poi bisogna far quadrare i numeri. In settimana ci sono stati contatti e un incontro col Liverpool, non ci si è avvicinati sulle cifre. Le richieste del Liverpool rimangono attorno ai 65-70 milioni di euro come base d’asta. Il Napoli porta più indietro quindi siamo lontani dagli accordi al momento. Non è un’operazione né vicina né imminente. E questo vale anche per l’ingaggio, anche qui siamo lontani dagli accordi.

L’altro nome per l’attacco è Lorenzo Lucca. Il Napoli può chiudere quest’operazione in qualsiasi momento, ha avuto disponibilità massima da parte del giocatore. Possiamo dire che l’operazione Lucca per il Napoli è pronta, non appena vorrà chiuderla lo farà. Ma coltiva ancora il sogno Nunez. La cosa certa è che un attaccante arriverà: imparando dal mercato di gennaio, quando saltò Garnacho e non ci fu tempo di andare su altro, ora il Napoli ha l’alternativa pronta: se salta Nunez, chiuderà per Lucca”.