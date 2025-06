Lucca-Napoli, c’è l’accordo col giocatore, l’Udinese aspetta

Il Napoli segue più profili per l’attacco, uno dei quali è Lorenzo Lucca dell’Udinese. Il Corriere dello Sport scrive: “C’è già l’accordo con il giocatore per un quinquennale con sostanziale aumento di stipendio rispetto a quello attuale. L’Udinese ha fissato la sua valutazione ed è in attesa del Napoli. Ci si potrà eventualmente sedere per discuterne. Magari all’inizio della settimana che sta per cominciare. Come per gli altri ruoli, anche per l’attacco il Napoli vuole concludere quanto prima la scelta in vista del ritiro di Dimaro. L’obiettivo, nei limiti del possibile, è consegnare a Conte una squadra già rinnovata con diversi volti nuovi per il Trentino. Ore calde, dunque, anche perché il Napoli sa bene che Lucca ha mercato. Le offerte non mancano. La priorità dell’attaccante, però, si chiama Napoli”.

Factory della Comunicazione