La Salernitana riparte da Faggiano: un’amico di Conte in Campania

Dopo la clamorosa retrocessione in Serie C a seguito del chiacchierato play-out disputato e perso con la Sampdoria, per la Salernitana comincia una sorta di rifondazione. La società del presidente Danilo Iervolino ha scelto Daniele Faggiano come direttore sportivo. Sarà il dirigente pugliese a dare il “la” alla risalita della formazione granata. Come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino“, il nuovo direttore sportivo granata è un caro amico di Antonio Conte.

Così fraternamente – nel frattempo Faggiano aveva scoperto Caputo – si ritrovarono tutti insieme. Così bravi a ricucire che, dopo Bari, quando ci fu un piccolo screzio, Perinetti chiese a Faggiano di mediare con Conte per convincerlo a seguirli a Siena. Di recente, Daniele ha difeso a spada tratta il suo Antonio: “Se dice che una squadra da affrontare è molto forte, non lo fa perché vuole mettere le mani avanti, né per piangere, ma perché è il suo modo di preparare e prepararsi agli eventi: Atalanta, Inter, ma soprattutto il Napoli, tanto Napoli. È entrato nella testa dei giocatori, ha creato un blocco monolitico. E se vede cose che non vanno, striglia e rovescia il banco. Lo ha fatto sempre. Dai tempi del Siena. Quando arrivò, i calciatori detestavano i suoi metodi da “generale”. Quando è andato via, molti erano milanisti ma hanno cambiato squadra del cuore, pur di sentirsi ancora legati al professionista che aveva stravolto in meglio non solo il loro modo di giocare ma anche di essere calciatori. Conte già a Siena metteva in riga tutti””.