Il Napoli fa pressing sul Siviglia per Juanlu: decisive le prossime ore

Saranno giorni intensi sul fronte Napoli-Siviglia. Il club partenopeo ha intensificato i contatti, nelle ultime ore, con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Il giovane esterno difensivo destro potrebbe ben presto lasciare la camiseta blanca dei “nervionenses” per aggregarsi al Napoli. Il club spagnolo – come è possibile leggere sulle colonne de “Il Mattino” in edicola oggi- ha fretta di cedere per aggiustare il bilancio. Di seguito un estratto dell’articolo.

“Sono ore calde a Siviglia. Non solo per le condizioni meteo che accomunano Napoli e la Spagna, ma anche perché il club andaluso deve fare i conti con la prima data limite per la chiusura dei bilanci. Che gli azzurri di Conte cerchino Juanlu Sanchez non è una novità, nelle ultime ore c’è da registrare un’ulteriore accelerata dopo qualche giorno di stop forzato.

Il Napoli ha ribadito forte la volontà di portarlo a casa in questo mercato estivo per regalarlo all’allenatore pugliese come alternativa sugli esterni. Gli spagnoli devono vendere e questo lo sa anche la Liga. Ecco perché si resta alla finestra”.