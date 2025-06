Approfondimento – Mamma d”o Carmene, tra religione e tradizione

Napoli, una città ricca di storia, superstizione, tradizione e religione. Nonostante il forte caldo, da sempre, ma negli ultimi tempi sempre maggiore, ogni anno tutto il popolo napoletano attende con tanta dedizione la festa della Madonna del Carmine. E’ uno degli eventi più sentiti e spettacolari della città, celebrato il 15-16 luglio nella storica Piazza del Carmine. Facciamo un attimo un tuffo nel passato. Come si chiama realmente la Madonna del Carmine e perchè si celebra? La Vergine è conosciuta con diversi titoli che riflettono la ricchezza della sua devozione e le sue origini spirituali. Viene chiamata: Nostra Signora del Monte Carmelo, Madonna del Carmine, Vergine del Carmelo, La Madonna Bruna e in tanti altri modi… Il 16 luglio la Chiesa onora la Beata Vergine del Monte Carmelo per ricordare l’apparizione della Vergine al Padre Generale dell’Ordine dei Carmelitani, il beato Simone Stock. L’apparizione avvenne il 16 luglio del 1251, la Vergine si mostrò circondata da angeli e con Gesù Bambino in braccio. In tale occasione la Madonna gli fece dono dello scapolare con la promessa della salvezza dalla dannazione eterna per quanti lo avessero indossato e la liberazione dalle pene del Purgatorio nel sabato seguente alla morte. I napoletani hanno l’abitudine di esclamare, davanti ad una notizia che li stupisce o sconvolge: “Mamma d’ ‘o Carmene!”. La Madonna Bruna, che abita la Chiesa del Carmine, è uno dei principali “appigli” del popolo nelle avversità e nelle situazioni difficili. E’ sempre stata un punto di riferimento, soprattutto per gli umili lavoratori e per i pescatori. La festa Della Madonna del Carmine 2025 a Napoli si preannuncia, come sempre, un evento spettacolare e ricco di tradizione. Il cuore delle celebrazioni sarà Piazza del Carmine, dove si concentrano i momenti più attesi: martedì 15 luglio ci sarà” l’incendio del campanile”, una tradizione secolare in cui il campanile della Basilica viene illuminato da fuochi e luminarie, simulando un incendio simbolico. Il giorno 16, invece, si terranno le celebrazioni religiose con messe solenni, processioni e momenti di preghiera in onore della Madonna. L’intera zona sarà animata da stand, mercatini, spettacoli pirotecnici e iniziative popolari che coinvolgeranno i quartieri limitrofi. Se sei a Napoli in quei giorni non perderti questo evento, tra il religioso ed il folcloristico, per nessun motivo al mondo.

Ludovica Raja