Napoli, in arrivo un colpo a parametro zero! E’ fatta per il giovane Borrelli

In attesa di rinforzare l’attacco per dare modo a Romelu Lukaku di rifiatare quando necessario, in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa con quattro competizioni, il Napoli è sempre attento a monitorare possibili occasioni a basso prezzo. Stando a Sky Sport, gli azzurri hanno avviato i contatti per Gennaro Borrelli, centravanti in forza al Brescia.

Il classe 2000 si libererà a parametro zero a causa della mancata iscrizione in Serie B dei lombardi e potrebbe essere tesserato già nei prossimi giorni per portarlo in ritiro. Starà poi ad Antonio Conte valutare se trattenerlo in rosa oppure fargli fare un’esperienza in prestito, strada che appare come la più probabile.