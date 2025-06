Napoli, avanti tutta su Beukema: offerta da 25 milioni, ma il Bologna resiste

La chiusura di Lang non esclude Ndoye, ma la distanza con il Bologna resta per lo svizzero e per Beukema. Il vero obiettivo per la difesa. Difficilmente si arriverà ai 35 milioni che chiedono i rossoblù. Il Napoli ne metterebbe almeno 25 sul tavolo per oggi. Avanti tutta.

Si aspettano novità anche dalla Spagna: se il Siviglia vuole Simeone sa anche che per Juanlu ci possono essere novità nelle prossime 48 ore. Il Napoli attende, non ha fretta. L’avvio del mercato potrebbe anche portare offerte per Giacomo Raspadori: il Napoli per ora pensa di trattenerlo, ma qualcosa può muoversi. In Italia piace alle squadre che faranno la Champions, ma difficilmente gli azzurri lo lasceranno a una contender. Si aspetta la cessione anche di Rafa Marin: la destinazione resta il Villarreal. Si attende solo l’ufficialità mentre il difensore spagnolo ha deciso di sposare la sua Fatima. Lo farà in patria.

