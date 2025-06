Mercato, Osimhen: se non prenderà una decisione resterà fuori

Giorni caldi per il futuro di Victor Osimhen. Dalla mezzanotte di lunedì, alla scadenza del prestito di dieci mesi al Galatasaray, tornerà al Napoli. Nel caso in cui non gli verrà trovata a breve una sistemazione, il nigeriano sarà chiamato a presenziare al raduno del 15 luglio al centro sportivo di Castel Volturno. La situazione non è di facile risoluzione ma, a differenza di quanto avvenuto in passato, potrebbe essere proprio il diretto interessato a pagarne le conseguenze.

Factory della Comunicazione

Osimhen, come scritto da Tuttomercatoweb, sta rifiutando tutte le proposte, esattamente come nell’ultimo mercato estivo quando di fatto lo ha bloccato fino agli ultimi giorni per poi accettare il trasferimento in prestito al Galatasaray.

Ad un anno di distanza, però, le cose sono cambiate. Al momento infatti il Napoli, forte delle casse riempite grazie alla cessione di Kvaratskhelia a gennaio, al ritorno in Champions League e alla conquista dello scudetto, ha la forza economica per tenere fuori squadra il nigeriano e non farsi bloccare il mercato in entrata dalla sua situazione. Sarebbe cosi a rischio anche il suo posto in nazionale.

Come riferisce l’edizione napoletana de La Repubblica, il Napoli è fermo sulle sua posizioni: chi vuole Osimhen dovrà pagare per intero la clausola da 75 milioni. L’Al Hilal, potrebbe tornare alla carica non dando troppo peso ai capricci del giocatore.