⚽️CdS Campania⚽️ – Un Napoli olandese, dopo Lang, nel mirino c’è Beukema. Soldi e contropartita tecnica

Offerta da 25 milioni più Zanoli per il centrale: i rossoblù alzano ancora il muro e rilanciano a 35

Provaci ancora Sam. Ma il Bologna resiste Il difensore spinge per partire e Manna va in pressing

Il Napoli ha alzato il pressing per Sam Beukema. E in questa fase di aggressioni e riaggressioni di mercato, tra un rifiuto e una riflessione, un grande alleato di Manna è proprio il giocatore: ha voglia di saltare su quel famoso treno – alias chance ambiziosa – di cui aveva parlato a fine campionato nel corso di un’intervista a tema futuro rilasciata in Olanda. Beukema vede nel Napoli un’occasione importante di crescita complessiva per la sua carriera e il settore tecnico azzurro crede che lui sia l’uomo giusto per migliorare il tasso del parco centrali della difesa, con quattro competizioni all’orizzonte e una stagione estenuante da cominciare a preparare sin dal 17 luglio a Dimaro. Il fatto, però, è che l’incastro giusto non è ancora stato trovato perché il Bologna continua a resistere: rifiutata anche l’ultima offerta di 25 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Zanoli, 24 anni, terzino destro di gamba e prospettive che dopo una stagione in prestito al Genoa è entrato in orbita Dall’Ara. Un profilo gradito, una contropartita considerata valida da qualsiasi prospettiva: non è un caso che nel corso dei negoziati per Dan Ndoye, l’altro fronte bolognese aperto seppur al momento congelato per eccessiva distanza, Sartori abbia chiesto 45 milioni di euro più lo stesso Zanoli. È una chiave universale, insomma. Ma non ancora sufficiente, evidentemente