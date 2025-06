Nunez o Lucca: il Napoli ragiona sull’investimento

Nunez o Lucca? Questo il grande dilemma che si sta ponendo il Napoli negli ultimi giorni. L’attaccante uruguaiano del Liverpool e quello italiano in forza all’Udinese sono due profili alternativi tra loro. Il Napoli, ragiona per il bomber da 40 gol in 136 presenze in Premier League, mentre stringe il cerchio con l’Udinese per il centravanti italiano. Nulla è ancora deciso, come fa sapere “Il Mattino”, ma a breve potrà arrivare la decisione. Di seguito un estratto dell’articolo del quotidiano napoletano.

“Per Lucca, infatti, l’Udinese chiede una cifra pari a circa 30 milioni di euro, mentre la prima richiesta del club inglese per Nunez si aggira sui 70. Certo, l’uruguayano del Liverpool sembrerebbe un giocatore più pronto, anche se ha caratteristiche di gioco più atipiche rispetto al “collega” dell’Udinese. Lucca è una punta centrale molto fisica che sa lavorare bene di sponda e per la squadra: un classico numero nove vecchia scuola, un punto di riferimento al centro dell’attacco, capace di catalizzare il gioco offensivo anche grazie alle sue capacità sui palloni alti. Nunez, invece, è più “naïf”, gli piace svariare. Non ha una zona di campo prediletta e può fare tanto l’ariete centrale quanto l’esterno che parte largo e poi si accentra. Di sicuro entrambi i profili piacciono eccome ad Antonio Conte che già da tempo li ha messi nel mirino. Lucca lo impressionò proprio nella gara del Maradona quest’anno quando lo ha visto all’opera contro il Napoli. Una sorta di amore a prima vista che ha stregato l’allenatore azzurro che da quel momento non lo ha più mollato. Nunez, invece, lo conosce dai tempi della Premier e da allora ne apprezza le qualità e la duttilità nella manovra offensiva. Da qui alla fine del mercato potrebbe essere un testa a testa molto serrato tra accelerate e brusche frenate. Difficile immaginare adesso chi dei due potrebbe spuntarla, ma di sicuro se uno dei due sbarcherà a Capodichino Conte sarà felice di abbracciarlo”.