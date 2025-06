Il Mattino- Napoli a tutto attacco: due i profili seguiti

Non è di certo un mistero. Il Napoli è alla ricerca di una punta. Un attaccante che possa dare a Conte la possibilità di mettere in atto una tattica offensiva alternativa a quella con Lukaku o, più semplicemente, che possa far rifiatare il bomber belga in una stagione ricca di impegni. “Il Mattino” ha analizzato la situazione.

“Il Napoli quest’anno parte avvantaggiato rispetto alle altre, perché intanto un bomber ce l’ha già. Romelu Lukaku ha concluso l’ultima stagione con 14 gol e 10 assist. Ha segnato anche nella gara scudetto vinta al Maradona contro il Cagliari e recentemente ha giurato alta fedeltà alla maglia azzurra. Ma con l’asticella delle aspettative che si alza e con la qualificazione alla SuperChampions che verrà, Conte vuole un altro attaccante a disposizione da poter alternare con Big Rom. La lista passata al setaccio ha prodotto due nomi che di fatto sono quelli più caldi in questo momento: Lorenzo Lucca e Darwin Nunez.

Si tratta di due profili fisicamente simili (oltre i 2 metri l’italiano, 1,87 l’uruguayano) ma vengono da stagioni molto differenti. L’attaccante dell’Udinese è stato protagonista in serie A con 12 reti (più 2 in coppa Italia), mentre il gigante del Liverpool è andato a segno appena 5 volte in Premier League (più una in Champions e una in coppa di Lega). Ma attenzione, questi numeri non devono distogliere l’attenzione perché si tratta di due profili differenti anche dal punto di vista dell’esperienza. Lucca ha vissuto la sua prima grande stagione da protagonista in serie A, conquistando anche la convocazione in Nazionale con Luciano Spalletti per le ultime due gare con Norvegia e Moldavia, mentre Nunez è da anni un punto fisso dell’Uruguay e ha segnato già più di 20 gol in Champions Leage tra Liverpool e Benfica. È anche per questo motivo che il valore economico dei due attaccanti è molto differente”.