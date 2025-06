“Il Napoli farà la scelta più giusta e prenderà Lucca”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonino Imborgia, ex agente di Lorenzo Lucca.

Ecco le sue parole:

“Non credo che il Napoli prenda Nunez e Lucca, uno esclude l’altro. La differenza di prezzo è data dalla carriera ed il livello del campionato in cui giocano i calciatori, ma le caratteristiche di Lucca che sono da confermare ad una certo livello, sono globali. Può essere impiegato con, in alternativa, a campo aperto è più adatto e poi non credo che una squadra possa giocare sempre con il dominio nella metà campo. Lucca ha grandi qualità, non è giovanissimo, ma ha ancora 3/4 anni per fare 200 gol e li farà sicuramente.

Sicuramente il Napoli farà la scelta più giusta, cioè prenderà Lucca. Anche per risparmiare ed investire su altri giocatori ed altri ruoli. Ogni tanto qualche bravo italiano va fatto giocare in squadre importanti! Lucca nel percorso che ha fatto ha dimostrato di meritare il Napoli e il Napoli lo deve comprare. Lo dico con serenità e correttezza, nonostante il ragazzo sia gestito da un altro procuratore. Ho creduto in lui, forse qualcosa ancora vedo! E’ uno che ha 20 gol nelle gambe se inserito in un contesto come quello del Napoli e basti vedere i gol che segna: non ce n’è uno uguale all’altro! Anzi, si sbrigasse il Napoli a prenderlo. Lucca è compatibile con Lukaku. Ho sempre detto a Lorenzo che ha un vantaggio: non ha cognizione di dov’è. L’impatto che ha a livello emotivo è sempre lo stesso e non so se sia incoscienza, ma lui è così ed è una cosa positiva per un calciatore. Se gioca al Maradona o in uno stadio di poche persone non importa, lui è sempre lo stesso.

A Palermo ricordo che in una gara in cui non era titolare, entra in campo quasi alla fine del match, al 91esimo c’è da calciare una punizione: lui prende la palla, la mette lì e la calcia come se fosse un rigore spaccando la porta. Uno che non è titolare, che si comporta così vuol dire che è forte e Conte di sicuro saprà gestire uno come lui che ha talento”.